На Донбасі не замовкають постріли. Де стріляли бойовики

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 5 вересня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

Поблизу Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У відповідь на обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі: