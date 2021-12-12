На Донбасі окупанти поранили українського військового: у якому він стані

Війна на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 12 грудня на Донбасі збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього одного українського військового поранено.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

У напрямку Піщаного на Луганщині окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Катеринівки на Луганщині ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Є постраждалий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" Мінських угод.

2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

Раніше ми писали: