Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

На Донбасі окупанти поранили українського військового – в якому він стані

Софія Ковнір
14 лютого, 17:24
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю, і знищили 1 БПЛА противника

На Донеччині загострилася ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір, 14 лютого, на Донбасі російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. В результаті поранено одного українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

  • Неподалік селища Трьохізбенка противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю, і знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Є постраждалий

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Реклама

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається у зоні ООС

Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці загрожували спостерігачам ОБСЄ.

Епіцентром бойових дій весь тиждень залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Вчора там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.

Реклама

Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, збитків серед українських військових немає.

Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.

На Луганщині біля селища Вознесенське є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.

Раніше ми писали: