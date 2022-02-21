На Донбасі окупанти поширюють черговий фейк – що цього разу

Інтернетом шириться фейкова інформація стосовно мобілізації працівників Донецької ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 лютого, з'явилася інформація про нібито мобілізацію працівників Донецької ОДА. Як стало відомо, це ще один фейк від окупантів.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Реклама

"Офіційно заявляю, що цей так званий документ – фейк від першої до останньої букви", – написав Кириленко.

Він додав, що документ ОДА з таким номером містить зовсім іншу інформацію.

"Уважний читач помітить невідповідність у назвах департаментів та посад, а також у назві "Донецького обласного військового комісаріату" – з минулого року він переформатований у структуру із зовсім іншою назвою. Не полегшуватиму авторам фейку роботу – хай принаймні загуглять, як правильно називається ця структура", – заявив Кириленко.

Реклама

Голова Донецької ОДА звернувся до мешканців області та журналістів.

"Ретельно перевіряйте інформацію! Звертайтеся до офіційних джерел за коментарями у разі отримання "документів" сумнівного резонансного змісту", – зазначив Кириленко.

Реклама

Не перший фейк бойовиків

Раніше російські окупанти попадались і на іншій брехні про Україну та наших захисників.

Зокрема, російські окупанти заявили, що Донбас обстрілюють військові ЗСУ. Нібито українські військові з півночі 20 лютого 17 разів обстріляли територію "ДНР". Проте офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей, не планують наступальних операцій або обстрілів мирних жителів.

Крім того, напередодні бойовики зняли, нібито знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі, заявивши, що цей же будинок обстріляли українські військові.

Із запису, де бойовики "знешкоджують диверсантів", видно, як вони стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

Читайте також: