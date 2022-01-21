На Донеччині окупанти знову відкрили вогонь: де стріляли

На Донбасі знову активізувалися окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 20 січня, на Донбасі російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Опитного збройні формування РФ відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Неподалік Мар'їнки противник обстрілював позиції українських військ із ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишились незмінними.

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Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині . Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:

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3 зенітних ракетних комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 буксированих артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Терново (57 км на схід від Донецька), Бугаївка, Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 артилерійських установок, що буксируються, на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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