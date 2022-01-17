На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь – поранено українського військового

На Донбасі порушили режим тиші. Фото: колаж "Сьогодні"
Упродовж минулої доби, 16 січня, на Донбасі російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
У бік Катеринівки озброєні формування Росії відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Є поранений
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення
Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.
Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.
В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:
- 3 зенітні ракетні комплекси;
- 50 танків;
- 15 самохідних артилерійських установок;
- 10 буксируваних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївки, н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);
- 6 буксируваних артилерійських установок на території одного об’єкта неподалік н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).