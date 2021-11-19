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На Донбасі окупанти вбили ще одного українського військового

Валентина Шаповал
19 листопада, 12:38
Російсько-окупаційні війська 4 порушували режим припинення вогню

Помер військовий / Колаж "Сьогодні"

У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Де стріляли

Протягом поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

  • У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.
  • У бік населеного пункту Лопаскіно противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.
  • У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – написали у прес-службі.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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