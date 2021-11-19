На Донбасі окупанти вбили ще одного українського військового

Помер військовий / Колаж "Сьогодні"
У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Де стріляли
Протягом поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.
- У бік населеного пункту Лопаскіно противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.
- У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – написали у прес-службі.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
- ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – у бригаді спростовують.