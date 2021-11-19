На Донбасі окупанти вбили ще одного українського військового

Помер військовий / Колаж "Сьогодні"

У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Де стріляли

Протягом поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

У бік населеного пункту Лопаскіно противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – написали у прес-службі.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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