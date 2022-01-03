На Донбасі окупанти вбили українського військового: що про нього відомо (фото)

На Донбасі смертельно поранили українського військового. Фото: колаж "Сьогодні"

31 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ним виявився молодший сержант Станіслав Богуславський з Дніпропетровської області.

Про це повідомили у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді.

Реклама

Що відомо?

31 грудня внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям, молодший сержант Станіслав Богуславський. Як кажуть його товариші по службі, він був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом.

"Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу. Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким захисника України", – додали у бригаді.

Реклама

На Донбасі загинув Богуславський Станіслав. Фото: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада

На Донбасі знову "тиша": у зоні ООС добу немає обстрілів

Станом на ранок 3 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.