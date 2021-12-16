На Донбасі окупанти влаштували обстріл: поранено українського військового

Ситуація на Донбасі погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 16 грудня на Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього поранено одного українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 та Травневого супротивник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

Є постраждалий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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