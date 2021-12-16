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На Донбасі окупанти влаштували обстріл: поранено українського військового

Софія Ковнір
16 грудня, 17:30
Воїн перебуває у лікувальному закладі

Ситуація на Донбасі погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 16 грудня на Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього поранено одного українського військового.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

  • Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
  • Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Золотого-4 та Травневого супротивник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

Є постраждалий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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