На Донбасі окупанти влаштували обстріл: поранено українського військового

На Донбасі порушили "тишу". Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 23 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. В результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці 2 рази чинили обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська вчинили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Є поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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