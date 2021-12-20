На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали травми / Фото: Колаж: Сьогодні
Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це пише прес-служба ООС.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Окупанти стріляли із забороненої зброї
Минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли?
- Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
- У напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів.
Раніше ми писали:
- 18 грудня окупанти поранили українського військового. Стан його здоров'я – задовільний.
- Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій областях. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню.