На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі в результаті обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації 24 серпня українських позицій один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, в смузі відповідальності якої стався обстріл.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Війна на Донбасі

Збройні дії на сході України почалися після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську територію через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Росія досі заперечує свою участь у конфлікті. При цьому Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, у понеділок, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації також убили українського військового, порушивши режим припинення вогню.

Раніше в результаті ворожого вогню загинув військовий ЗСУ – 26-річний солдат Артем Мазур із Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.