На Донбасі загинув український військовий: названо ім'я (фото)

Військовий загинув на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні ООС загинув уродженець Полтавщини 51-річний сержант Георгій Халіков.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Деталі трагедії

Як йдеться у повідомленні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович.

Відомо, що у загиблого залишилося троє синів.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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