Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

На Донбасі загинув український військовий: названо ім'я (фото)

Софія Ковнір
27 жовтня, 09:56
Йому був 51 рік. У чоловіка залишилося троє синів

Військовий загинув на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

26 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у зоні ООС загинув уродженець Полтавщини 51-річний сержант Георгій Халіков.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реклама

Деталі трагедії

Як йдеться у повідомленні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович.

Відомо, що у загиблого залишилося троє синів.

Реклама

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали: