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На Донбасі загинув військовий з Львівської області: названо ім'я (фото)

Софія Ковнір
6 грудня, 19:00
За яких саме обставин загинув військовослужбовець – поки що невідомо

На Донбасі загинув військовослужбовець. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Пустомитівської міської ради.

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На Донбасі загинув військовий ЗСУ

За яких саме обставин загинув військовослужбовець – наразі невідомо.

"Сумні новини з фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021), учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка). Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття сім'ї! Дякуємо за мирне небо! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" – написали у міськраді.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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