На Донбасі загинули двоє українських військових

Військові померли сьогодні, 12 листопада / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 12 листопада, Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Через підрив на вибухівці загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Подробиці

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації було 2 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Зайцеве Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

У напрямку Попасної противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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