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На Донбасі загинули двоє українських військових

Валентина Шаповал
12 листопада, 17:21
Збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню

Військові померли сьогодні, 12 листопада / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 12 листопада, Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Через підрив на вибухівці загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Подробиці

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації було 2 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Зайцеве Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

У напрямку Попасної противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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