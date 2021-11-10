На Донбасі загинула військова із Херсонської області. Їй було всього 24

Дівчина брала участь у бойових діях / Фото: Колаж: Сьогодні
У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.
Про це повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіп у Facebook.
Що відомо про Тетяну Алхімову
- Тетяна Алхімова народилася 1997 року. 2015 року закінчила середню школу в Козачих Таборах.
- У 2019 році здобула вищу освіту в Херсонському державному університеті.
- Розпочала військову службу у Херсонській області. У ЗСУ вона була з 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
- Служила радіотелефоністкою, згодом переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).
- Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57 ОМПБр ім. Костя Гордієнко.
Де і коли пройде прощання
Тетяна Алхімова була учасником бойових дій та брала участь у ООС на Донбасі.
Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних – у Козачих Таборах 10 листопада об 11:00.
Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на цвинтарі у Новій Каховці, на Алеї Слави.
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