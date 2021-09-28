На Донбасі бойовики поранили українського військового

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 28 вересня, вони двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, поранення отримав український військовий.
Як повідомили у пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Зазначається, що окупанти вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в напрямку Кримського.
А за минулу добу, 27 вересня, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню.
- Зокрема, в напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
- Біля населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.
Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.