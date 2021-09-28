На Донбасі бойовики поранили українського військового

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. З початку поточної доби, 28 вересня, вони двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, поранення отримав український військовий.

Як повідомили у пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

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Зазначається, що окупанти вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в напрямку Кримського.

А за минулу добу, 27 вересня, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

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Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.