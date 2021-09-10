На Донбасі поранені двоє військових. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 9 вересня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, були поранені двоє українських військових.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного – важкий, іншого – задовільний.

Де йшли бої

У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

Також російсько-окупаційні війська вчинили обстріл околиць Верхньоторецька з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п'ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.