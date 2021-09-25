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На Донбасі різко активізувалися бойовики: ЗСУ відповіли на обстріл

Тетяна Очеретяна
25 вересня, 07:23
Найманці РФ використовували проти наших бійців гранатомети, міномети і кулемети. Також за допомогою безпілотників вони скидали гранати

Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 24 вересня, вони 14 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • В напрямку Новолуганського російські найманці двічі обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і заборонених міномеів калібру 82 мм і 120 мм.
  • Другий раз міномети калібру 120 мм. були задіяні поблизу Верхньоторецького, причому окупанти випустили 17 снарядів.
  • Неподалік Світлодарська палили з станкових протитанкових гранатометів.
  • У сторону Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Водяного і чотири рази поблизу Золотого-4.
  • Біля Водяного і Широкино бойовики застосували два безпілотники, за допомогою яких скинули гранати ВОГ-17.
  • У напрямку Нью-Йорка найманці РФ мінували місцевість протипіхотними мінами ПОМ-2.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських вояків немає.

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Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – у Щастя поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

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