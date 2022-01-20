На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" – штаб ООС

На Донбасі окупанти не порушили режим "тиші". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 20 січня на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва в Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:

3 зенітні ракетні комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 причіпних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївка, Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 причіпних артилерійських установок на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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