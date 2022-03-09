На Донбасі збили "Іскандер" окупантів – фото

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" випустили на Краматорський район / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер" у напрямку Краматорська. Ракету збили українські військові.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Частина комплексу впала на територію станції Шпичкине смт Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють вибухотехніки.

Поліція наголошує: в жодному разі не торкатися та не підходити близько до вибухонебезпечних предметів.

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Що таке "Іскандер"?

"Іскандером" називають балістичний оперативно-тактичний ракетний комплекс класу земля-земля. Максимальна дальність ураження цілі ракетами з "Іскандера-М" — не менше 500 км, але також може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Також для пуску крилатих ракет 9М729 дальність може змінюватися до 2500 км.

Призначення

"Іскандер" призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної побудови військ противника. Крім цього, він може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.

Найбільш ймовірні цілі:

засоби протиракетної і протиповітряної оборони;

засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія);

командні пункти та вузли зв'язку;

літаки та гвинтокрили на аеродромах;

найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури.

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