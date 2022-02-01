На Донбасі знову загострення: через окупантів постраждав мирний житель

На Донбасі окупанти відкрили вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 31 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. втрат серед українських військовослужбовців нема.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення отримав цивільний місцевий житель. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доставлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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