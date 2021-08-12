На Донбасі знову обстріли – важко поранений український захисник

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі протягом поточної доби, 12 серпня, бойовики здійснили два обстріли. Внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров'я воїна – середньої тяжкості.
Про це повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Зазначається, що ворог вів вогонь поблизу селища Піски зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: