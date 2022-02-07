На Донбасі окупанти відкрили вогонь, але самі зазнали втрат – деталі

У зоні ООС неспокійна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 7 лютого на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Як розповіли сайту "Сьогодні" у штабі ООС, російсько-окупаційні війська за 6 лютого втратили 1 бойовика:

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"Безповоротні (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не бойовий, необережне поводження зі зброєю)" – сказали у відомстві.

Крім того, за уточненими даними, за 04 лютого втрати супротивника додатково склали 1 особу:

"Безповоротні (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не бойовий, внаслідок не статутних взаємовідносин)" – зазначили у штабі.

Резніков озвучив хороші новини з Донбасу

Ситуація у зоні ООС контрольована, інтенсивність провокацій з боку російських найманців невисока. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Того тижня один раз було обстріляно населений пункт – це Світлодарськ. Також ми зафіксували скидання гранати з БПЛА у пункті пропуску "Гнутово". Наша розвідка спостерігає переляк та психофізичний стан низького рівня серед бойовиків та найманців через російську пропаганду... про українське вторгненні", – сказав він.

За його словами, сьогодні у зоні проведення бойових дій фіксується зменшення бойових втрат серед українських військових.

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"У нас за 21 день не загинув жоден наш воїн. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Це не ідеальний, але вже режим припинення вогню, який починає працювати", – сказав він.

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