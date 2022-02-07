На Донбасі окупанти відкрили вогонь, але самі зазнали втрат – деталі

У зоні ООС неспокійна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на ранок 7 лютого на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Як розповіли сайту "Сьогодні" у штабі ООС, російсько-окупаційні війська за 6 лютого втратили 1 бойовика:
"Безповоротні (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не бойовий, необережне поводження зі зброєю)" – сказали у відомстві.
Крім того, за уточненими даними, за 04 лютого втрати супротивника додатково склали 1 особу:
"Безповоротні (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не бойовий, внаслідок не статутних взаємовідносин)" – зазначили у штабі.
Резніков озвучив хороші новини з Донбасу
Ситуація у зоні ООС контрольована, інтенсивність провокацій з боку російських найманців невисока. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Того тижня один раз було обстріляно населений пункт – це Світлодарськ. Також ми зафіксували скидання гранати з БПЛА у пункті пропуску "Гнутово". Наша розвідка спостерігає переляк та психофізичний стан низького рівня серед бойовиків та найманців через російську пропаганду... про українське вторгненні", – сказав він.
За його словами, сьогодні у зоні проведення бойових дій фіксується зменшення бойових втрат серед українських військових.
"У нас за 21 день не загинув жоден наш воїн. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Це не ідеальний, але вже режим припинення вогню, який починає працювати", – сказав він.
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