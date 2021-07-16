На Донбасі бойовики продовжують палити по ЗСУ: постраждали п'ятеро українських бійців

Бойовики на Донбасі обстрілюють і ЗСУ, і мирних жителів / Фото: AFP
На Донбасі за останню добу, 15 липня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали п'ятеро бійців ЗСУ.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
Бойовики застосували проти українських військових станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерійські системи, міномети 120-го і 82-го калібрів і стрілецьку зброю.
Поблизу яких населених пунктів стріляли:
- Причепилівка;
- Новоолександрівка;
- Нью-Йорк;
- Широкине;
- Піщане;
- Мар'їнка.
Унаслідок ворожих обстрілів троє наших захисників отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Зараз вони перебувають у лікарні. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.
На обстріли противника наші військові відкривали у відповідь вогонь.
Крім того, на Луганщині помітили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.
З початку цієї доби, 16 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – бойовики направили ще один БПЛА на нашу територію.
Нагадаємо, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.
Крім того, раніше СБУ нейтралізувала нову мережу проросійських інтернет-агентів, які закликали до агресивної війни.
Дивіться, яка ситуація в Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:
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