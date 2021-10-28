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На Донбасі ЗСУ обстріляли з гранатометів: загинув український військовий

Ольга Кравченко
28 жовтня, 07:34
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України

На Донбасі знову загострення / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

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Де стріляли?

  • Поблизу Гранітного двічі зробили обстріл з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • У напрямку Луганського чотири рази вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • У бік Новолуганського та Водяного на Приазов'ї застосували ручні протитанкові гранатомети.
  • У районі Лебединського та Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Неподалік Широкиного зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.
  • Біля Гранітного за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

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Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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