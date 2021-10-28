На Донбасі ЗСУ обстріляли з гранатометів: загинув український військовий

На Донбасі знову загострення / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.
Де стріляли?
- Поблизу Гранітного двічі зробили обстріл з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- У напрямку Луганського чотири рази вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- У бік Новолуганського та Водяного на Приазов'ї застосували ручні протитанкові гранатомети.
- У районі Лебединського та Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Неподалік Широкиного зі станкових протитанкових гранатометів.
- Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.
- Біля Гранітного за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.