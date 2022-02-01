На очах у дітей. У Дніпрі дівчина поранила чоловіка ножем у живіт (фото)

У Дніпрі діти побачили, як мати вдарила ножем свого чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі на проспекті Слобожанському 22-річна дівчина поранила свого чоловіка в живіт. У цей момент у квартирі були маленькі діти.

Про це повідомляє Репортер

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Деталі НП

На місце оперативно прибули поліцейські. У квартирі вони знайшли орендаря однієї з кімнат, а також дівчину з ножем у руках. Поліцейські попросили кинути ножа, але нападниця не реагувала на команди.

В результаті ніж вдалося відібрати, а на дівчину наділи кайданки.

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Жінка напала на чоловіка. Фото: "Репортер"

Що з потерпілим?

На ліжку поліцейські виявили потерпілого – чоловіка 1982 народження з колото-різаною раною в області живота. Його госпіталізували до лікарні.

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Крім того, на момент НП у квартирі перебували діти подружжя – хлопчики двох та чотирьох років. Їх доставили для огляду до лікарні.

Жінку, яка напала на чоловіка, доставили до відділення поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

У квартирі на момент НП були діти. Фото: "Репортер"

У Маріуполі чоловік зарізав знайомого на очах у дитини

Житель Маріуполя зарізав свого знайомого на очах у своєї дев'ятирічної доньки. Після цього чоловік закрився разом із дитиною у під'їзді. Завдяки переговорам дівчинку визволили.

До 45-річного чоловіка та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі були дві дівчинки 12 та 9 років. Чоловіки посварилися, а гість убив господаря на очах своєї дитини. Підозрюваний втік, забравши із собою дочку. Старша дівчинка зателефонувала до поліції.