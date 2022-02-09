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На межі катастрофи? У Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19

Софія Ковнір
9 лютого, 15:53
Всього на окупованій території виявлено 140 101 позитивний випадок коронавірусу

У Криму погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму продовжує зростати захворюваність коронавірусом. Також минулої доби від небезпечного вірусу померло шестеро людей.

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

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Яка ситуація з COVID-19 у Криму?

Станом на 9 лютого на окупованій території зафіксовано 915 нових випадків, що перевищує озвучені напередодні показники – 887 випадків за 7 лютого.

Загалом у Криму виявлено 140 101 позитивний випадок COVID-19. Кількість тих, що одужали за добу, становить 327 осіб, а одужали за весь період – 128 126.

У Севастополі посилили карантинні обмеження

З 4 лютого у Севастополі на 3 тижні запровадили додаткові обмежувальні заходи на фоні нового спалаху COVID-19.

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Так, призупинили надання держпослуг у приміщеннях органів держвлади та перевели все у дистанційний режим.

Крім того, в окупованому Севастополі скоротили заповнюваність приміщень кінотеатрів, театрів, будинків культури до 50% (раніше було 70%).

У Криму розгорнули додаткові ліжка

На окупованій території для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 та позашпитальними пневмоніями розгорнули 1971 ліжко у 29 закладах охорони здоров'я, з них 1730 – для дорослих, 241 – для дітей. З кисневою підтримкою – 1628 ліжок.

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добою раніше.

Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіло 1076 медичних працівників.

Минулої доби до лікарень потрапило 4385 людей, померло від ковіду 240 українців, одужало – понад 17 тисяч.

Карантинні зони в Україні

На сьогоднішній день у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого там опиняться ще й Закарпатська, Луганська та Хмельницька.

У жовтій зоні станом на 9 лютого перебувають Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони.

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