На гречку не вистачило? Жителям "ДНР" дарують нікчемні набори за голос на виборах РФ – фото

Жителів ОРДЛО автобусами возили в Ростовську область РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям тимчасово окупованої території Донецької області видали "презент" за те, що вони проголосували на незаконних російських виборах у Державну думу. Вони отримали скромний продуктовий набір у дорогу.

Фото "подарунка" опублікували в Telegram-каналі Donetchanyn.

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Зазначається, що для голосування власників російських паспортів автобусами привезли на територію країни-окупанта.

На знімку видно, що набір складається з пляшки мінеральної води, печива, одного яблука, шоколадного батончика, вологих серветок, а також маленького прапора РФ.

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фото Donetchanyn

Такий пайок видали громадянам, яких у ніч на 17 вересня автобусами вивозили в Ростовську область Росії.

"Ціна голосу раба. Люди в коментарях обурюються, що його навіть продати не можна. Колись бізнес-центр України", – написав Donetchnyn.

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами голосують на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українцям з окупованих територій.

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