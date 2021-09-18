На гречку не вистачило? Жителям "ДНР" дарують нікчемні набори за голос на виборах РФ – фото

Жителів ОРДЛО автобусами возили в Ростовську область РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Жителям тимчасово окупованої території Донецької області видали "презент" за те, що вони проголосували на незаконних російських виборах у Державну думу. Вони отримали скромний продуктовий набір у дорогу.
Фото "подарунка" опублікували в Telegram-каналі Donetchanyn.
Зазначається, що для голосування власників російських паспортів автобусами привезли на територію країни-окупанта.
На знімку видно, що набір складається з пляшки мінеральної води, печива, одного яблука, шоколадного батончика, вологих серветок, а також маленького прапора РФ.
Такий пайок видали громадянам, яких у ніч на 17 вересня автобусами вивозили в Ростовську область Росії.
"Ціна голосу раба. Люди в коментарях обурюються, що його навіть продати не можна. Колись бізнес-центр України", – написав Donetchnyn.
Жителі ОРДЛО з російськими паспортами голосують на виборах до Держдуми
У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.
Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українцям з окупованих територій.
Також ми писали:
- За даними російського МВС, за останні два роки російські паспорти роздали понад півмільйону жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей.
- МЗС України вже висловив обурення тим, що Росія примусово залучає українців в окупації до участі в голосуванні.