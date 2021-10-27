На Харків насувається негода: до чого готуватись (карта)

Погода в Харкові 28 жовтня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 жовтня, у Харкові буде хмарна погода. Протягом дня у місті дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. З ранку та до вечора небо буде у хмарах, а також синоптики обіцяють дощ.

Вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Опадів уже не буде. Вітер західний, 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у Харкові на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла до Києвалише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалася у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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