На Харків насувається негода: до чого готуватись (карта)

Погода в Харкові 28 жовтня/Колаж "Сьогодні"
Завтра, 28 жовтня, у Харкові буде хмарна погода. Протягом дня у місті дощитиме.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. З ранку та до вечора небо буде у хмарах, а також синоптики обіцяють дощ.
Вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Опадів уже не буде. Вітер західний, 5-10 метрів на секунду.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла до Києвалише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалася у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
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