На Харківщині мама залишила 4-річного сина без нагляду. Це обернулося трагедією

Матері загиблої дитини повідомили про підозру / Колаж "Сьогодні"

На Харківщині жінка залишила 4-річного хлопчика біля річки Сіверський Донець. Дитина втопилася, а його матері повідомили про підозру. Тепер вона може позбутися волі на 5 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області .

Що трапилося

32-річна жінка була на пляжі разом зі своїм 4-річним сином. Мати його залишила на деякий час біля річки без нагляду. Згідно з висновком експерта, смерть хлопчика настала через утоплення у воді.

Покарання для матері

Матері померлої дитини повідомили про підозру ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Вона може позбутися волі до 5 років.

Причин нещасних випадків

859 випадків утоплення зафіксували рятувальники з початку 2021 року. Незважаючи на постійні попередження співробітників служби порятунку, люди ігнорують правила поведінки на воді. Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називаю:

купання в необладнаних для цього місцях;

купання в нетверезому стані;

самостійне відвідування водойм дітьми.

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