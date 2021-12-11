На підборах і з дітьми: по Харкову пробіглися сотні Санта Клаусів (фото, відео)

У Харкові відбувся благодійний марафон. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 грудня, у Харкові вже вп'яте відбувся благодійний марафон – забіг у костюмах Санта Клаусів. Цього року зареєструвалося близько 150 осіб.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Забіг Санта Клаусів у Харкові

Насправді — ніхто не біжить 42 кілометри. Є дистанції в 12, 6 та трохи більше одного кілометра. Остання дистанція – наймасовіша. Організатори кажуть, зареєструвалися близько 150 людей, та приблизно стільки ж прийшли без реєстрації одразу на старт.

Біжать на підборах, разом з дітьми, собаками та цілими сім'ями

Оскільки забіг благодійний, умови участі такі. Атлети та всі бажаючі приєднатися мають бігти у костюмах Санта Клаусів. Їх за суму внеску можна придбати на місці. Для тих, у кого свої, участь буде дешевшою.

Є і можливість, так би мовити, "бігти", не встаючи з дивана – просто допомогти проєкту грошима. Адже біжать Санти задля того, щоб зібрати кошти для закупівлі музичних інструментів для дітей з особливими потребами.

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У підсумку кожен з учасників забігів отримає медалі та пам'ятні подарунки.

У Харкові відбувся благодійний марафон. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

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Забіг Санта Клаусів у Харкові. Фото: "Типове ХТЗ Харків"

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