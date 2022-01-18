На Карпати насувається небезпека – тривожний прогноз від синоптиків

На території України буде небезпечна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні 18 січня різко погіршиться. У Карпатах синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку (3-й рівень). Також цього дня очікуються снігопади та завірюхи. Туристам рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Свіжий прогноз на 18 січня

Як інформують синоптики, на високогір'ї Івано-Франківської, у східній частині Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека (3-й рівень) у зв'язку зі снігопадами та завірюхами.

Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я!" – кажуть в Укргідрометцентрі.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2-й рівень) очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Чернівецької області, у середньогір'ї Львівської області.

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У Карпатах 18 січня буде небезпечно. Карта

Що коїть негода в Україні?

У вівторок, 18 січня, до України нагрянула погана погода. У деяких регіонах шквальний вітер повалив дерева, а люди лишилися без електрики.

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Станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях: