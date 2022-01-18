На Карпати насувається небезпека – тривожний прогноз від синоптиків

На території України буде небезпечна погода. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні 18 січня різко погіршиться. У Карпатах синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку (3-й рівень). Також цього дня очікуються снігопади та завірюхи. Туристам рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Свіжий прогноз на 18 січня
Як інформують синоптики, на високогір'ї Івано-Франківської, у східній частині Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека (3-й рівень) у зв'язку зі снігопадами та завірюхами.
Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин.
"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я!" – кажуть в Укргідрометцентрі.
Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2-й рівень) очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Чернівецької області, у середньогір'ї Львівської області.
У Карпатах 18 січня буде небезпечно. Карта
Що коїть негода в Україні?
У вівторок, 18 січня, до України нагрянула погана погода. У деяких регіонах шквальний вітер повалив дерева, а люди лишилися без електрики.
Станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлені 349 населених пунктів у 10 областях:
- Київська – 93
- Житомирська – 68
- Тернопільська – 57
- Чернігівська – 42
- Львівська – 31
- Хмельницька – 29
- Чернівецька – 18
- Кіровоградська – 6
- Закарпатська – 3
- Волинська – 2
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Також 17 січня у селі Загайпіль Івано-Франківської області внаслідок шквального вітру пошкоджений дах Будинку культури. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Крім того, 17 січня у Чернівцях внаслідок шквального вітру пошкоджені дахи житлового будинку та торговельно-офісної будівлі. Також пошкоджений дах загальноосвітньої школи у селі Валя Кузьміна, на території області прибрані 3 повалені дерева. Жертв та постраждалих немає.
Протягом доби рятувальники розпилили та прибрали 21 повалене дерево та здійснили 3 буксирування автомобілів. Загалом залучалися 89 осіб та 22 одиниці техніки.