На Карпати насувається сильний вітер – прогноз від синоптиків

У Карпатах погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Карпатах у понеділок, 7 лютого, буде хмарним. Синоптики прогнозують сильні опади. Також у цей день очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Sinoptik.

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7 лютого у Карпатах увечері буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується сильний дощ, увечері – сильний дощ зі снігом.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер із швидкістю до 15-24 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до +4 градусів, а вдень підніметься до +7 градусів.