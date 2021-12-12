На Прикарпатті обмежили рух вантажівок: список доріг

Через погоду обмежили рух вантажівок / Фото: Колаж: Сьогодні
В Івано-Франківській області введені обмеження для руху вантажівок автомобільними дорогами.
Про це пише прес-служба патрульної поліції.
Причина обмежень
Рух обмежили через несприятливі погодні умови (випадання снігу, ожеледиця), які можуть призвести до ускладнення руху автотранспорту, аварійних ситуацій, а також для оперативного розчищення автошляхів від снігу.
Список доріг
- Н – 09 Мукачево – Львів, км 209+311-302+100 (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);
- Н – 10 Стрий – Чернівці – Мамалига, км 16+462-204+008 (на всій довжині);
- Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всій довжині);
- Р – 24 Татарів – Кам'янець-Подільський, км 0+000-09+200 (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).
У Києві різко погіршиться погода 13 грудня
У Києві та області у понеділок, 13 грудня, синоптики прогнозують сильні опади. Так, у столиці очікується мокрий сніг та дощ.
Як розповіли синоптики, у Києві температура повітря і вночі, і вдень становитиме від 2 до 4 градусів тепла.
Також у столиці та області очікується сильний мокрий сніг та дощ.
Окрім того, цього дня буде південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.
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