На Прикарпатті обмежили рух вантажівок: список доріг

Через погоду обмежили рух вантажівок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області введені обмеження для руху вантажівок автомобільними дорогами.

Про це пише прес-служба патрульної поліції.

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Причина обмежень

Рух обмежили через несприятливі погодні умови (випадання снігу, ожеледиця), які можуть призвести до ускладнення руху автотранспорту, аварійних ситуацій, а також для оперативного розчищення автошляхів від снігу.

Список доріг

Н – 09 Мукачево – Львів, км 209+311-302+100 (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);

Н – 10 Стрий – Чернівці – Мамалига, км 16+462-204+008 (на всій довжині);

Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всій довжині);

Р – 24 Татарів – Кам'янець-Подільський, км 0+000-09+200 (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).

У Києві різко погіршиться погода 13 грудня

У Києві та області у понеділок, 13 грудня, синоптики прогнозують сильні опади. Так, у столиці очікується мокрий сніг та дощ.

Як розповіли синоптики, у Києві температура повітря і вночі, і вдень становитиме від 2 до 4 градусів тепла.

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Також у столиці та області очікується сильний мокрий сніг та дощ.

Окрім того, цього дня буде південно-східний вітер зі швидкістю до 7-12 м/с.

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