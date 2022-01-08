Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Львов Новини

На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля – деталі трагедії

Софія Ковнір
8 січня, 09:21
Рятувальники передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Івано-Франківській області.

Реклама

Подробиці трагедії

7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.

На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина.

Рятувальники відключили клем АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.

Реклама

У ДТП померла дитина. Фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля

Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула шестимісячна дитина.

Реклама

29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.

За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.

Водійка не впоралася з керуванням, її машину викинуло на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення із транспортним засобом "Газель".

Внаслідок аварії шестимісячна дитина, яка перебувалана задньому сидінні Toyota і не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. Власницю автомобіля з переломом носа та щелепи медики швидкої допомоги доправили до лікарні.

Раніше ми писали: