На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля – деталі трагедії

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Івано-Франківській області.
Подробиці трагедії
7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.
На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина.
Рятувальники відключили клем АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.
У ДТП померла дитина. Фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
Під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля
Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула шестимісячна дитина.
29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.
За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.
Водійка не впоралася з керуванням, її машину викинуло на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення із транспортним засобом "Газель".
Внаслідок аварії шестимісячна дитина, яка перебувалана задньому сидінні Toyota і не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. Власницю автомобіля з переломом носа та щелепи медики швидкої допомоги доправили до лікарні.