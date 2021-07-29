Україні чекати потопів? На річках зросте рівень води

В Україні сьогодні, 29 липня, погіршиться погода. Рятувальники попереджають про небезпеку

Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

У гірських притоках Дністра сьогодні, 29 липня, можливе підвищення рівня води. Жителів Львівської та Івано-Франківської областей попереджають про загрозу підтоплень.

Як повідомляє Львівський гідрометцентр, у другій половині дня очікуються дощові паводки.

"Очікується формування швидкоплинних дощових паводків з підйомом рівнів води на 0,3 – 1,3 м над рівнями 29 липня на 08:00 год. В місцях проходження значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, в горах існує загроза утворення окремих селів", – йдеться в повідомленні.

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Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки.

Раніше ми повідомляли, що грози накриють практично всю територію України. Сухо буде тільки на півдні, але там обіцяють пекельну спеку.

Також нагадаємо, у Бердянську двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: