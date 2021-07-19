На трасі Одеса – Київ загорівся автобус з пасажирами: відео

Займання почалося в моторному відсіку, але в диму виявився весь салон

В Одеській області під час руху загорівся автобус, повний пасажирів.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі Xydessa.

Інцидент трапився на трасі Одеса – Київ біля Троїцького, що за півтори години їзди від Одеси. Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон.

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Пасажири залишилися на трасі чекати інший транспорт.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Повідомлення у ДСНС не надходило.

Нагадаємо, раніше на півночі Одеської області загорівся поїзд Одеса – Ковель. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, ми писали, що в Хмельницькому електромобіль Nissan Leaf загорівся під час зарядки біля ТЦ "Оазис". Пожежу помітили очевидці і кинулися гасити. Однак коли власник вийшов до машини – залишився тільки кузов.