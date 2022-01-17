На вулиці буде небезпечно! На яку погоду чекати у Харкові

Цього дня почнуться сильні пориви вітру. Колаж: "Сьогодні"

Погода у Харкові у понеділок, 17 січня, очікується в районі 0 градусів, проте за відчуттями на вулиці буде ніби -6. Місцевим мешканцям варто бути обережними, сьогодні пориви вітру посиляться до 15-24 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Згідно з прогнозом, хмарна погода триматиметься у Харкові до самого вечора. У другій половині дня очікується сніг, який падатиме до самої ночі.

Погода у Харкові 17 січня. Скріншот

Весь день і вечір у місті триматиметься температура 0 градусів, але через підвищену вологість здаватиметься, що на вулиці холодніше.

Народний прогноз

17 січня вшановується пам'ять преподобного Феоктиста, Зосими Пустельника, який жив у IV столітті. У народі його називають покровителем бджіл. Через це і є прикмета: якщо у цей день "сніг на деревах гілки гне — влітку бджоли будуть роїтися". А якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода стоятиме й надалі і не скоро відступить.

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З прогнозу зрозуміло, що цього разу можливіший перший варіант – про роїння бджіл.