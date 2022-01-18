На Волині чоловік убив дружину "масажем" палицею: моторошні подробиці

У Волинській області чоловік знущався над дружиною і забив її до смерті палицею. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Ратне Волинської області чоловік через ревнощі палицею забив до смерті свою дружину – він завдав близько 60 ударів. Втім, своєї провини злочинець не визнав та уточнив, що жінку не бив, а робив їй масаж. У результаті суд покарав його 9-ма роками в'язниці.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що сталося?

У ніч проти 27 квітня 2020 року 60 ударами палиці чоловік убив свою дружину. На її тілі виявили численні травми.

За словами підозрюваного, він узяв масажер і зробив масаж. Коли їй погіршало, він нібито викликав медиків, проте жінка померла. Чоловік казав, що він із дружиною ніколи не конфліктував.

Проте камери відеоспостереження та висновки експертів підтвердили, що чоловік 60 разів ударив палицею жінку та добивав її ногами. Причиною смерті став травматичний шок.

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У результаті суд засудив чоловіка до 9 років позбавлення волі. Також злочинець має заплатити 6 905 гривень процесуальних витрат.

Нові деталі

Ми розшукали адвоката чоловіка, який вчинив жорстокий злочин.

"Клієнт не прибув на оголошення вироку, перебуває в розшуку, тому я не маю його дозволу на те, щоб коментувати ситуацію", – каже адвокат Сергій Ковальов.

У прокуратурі Волинської області нам повідомили, що низка свідків заявила про те, що чоловік періодично бив дружину і та побоювалася, що одного разу може померти через це.

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На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину

На Львівщині в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем, після чого намагався перерізати собі горло.

10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони своєю чергою повідомили про подію поліцейським.

Коли поліцейські приїхали на місце події, виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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