На Закарпатті ДТП з евакуатором: серед загиблих поліцейський і прикордонник (фото)

На місці аварії автомобіль Renault загорівся / Фото: Колаж: Сьогодні
В смертельному ДТП з евакуатором в Закарпатській області загинули чотири людини. Серед них 21-річний поліцейський і прикордонник.
Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.
НП подія сталася в селі Великі Лучки Мукачівського району.
"Водій автомобіля "Renault"зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП – в’їхала на узбіччі в електроопору", – йдеться в повідомленні.
Відразу після зіткнення автомобіль Renault загорівся. Загинули всі чотири людини, що знаходилися в палаючій легковику.
"Керував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп. Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора", – додали в поліції.
У МВС України пізніше назвали ім'я загиблого поліцейського.
"Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік", – йдеться в повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Читайте також
- У Польщі мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку. П'ятеро чоловік у лікарні.
- Під Києвом іномарка на швидкості протаранила вантажівка. Загиблого вирізали з салону.
- Водій вантажівки спровокував масове ДТП в Тернопільській області. Чоловік виїхав на зустрічну смугу.