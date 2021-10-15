На Закарпатті ДТП з евакуатором: серед загиблих поліцейський і прикордонник (фото)

На місці аварії автомобіль Renault загорівся / Фото: Колаж: Сьогодні

В смертельному ДТП з евакуатором в Закарпатській області загинули чотири людини. Серед них 21-річний поліцейський і прикордонник.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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НП подія сталася в селі Великі Лучки Мукачівського району.

"Водій автомобіля "Renault"зіткнувся з евакуатором, який в той момент саме чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці потрапила в ДТП – в’їхала на узбіччі в електроопору", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські оформляють ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

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Відразу після зіткнення автомобіль Renault загорівся. Загинули всі чотири людини, що знаходилися в палаючій легковику.

"Керував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп. Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора", – додали в поліції.

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У МВС України пізніше назвали ім'я загиблого поліцейського.

"Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік", – йдеться в повідомленні.

Лейтенант поліції Ігор Марчишак / Фото: Пресс-служба МВД

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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