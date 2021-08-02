На Закарпатті блискавка влучила в житловий будинок: спалахнула пожежа

На Закарпатті гасили пожежу через удар блискавки / Фото: ГСЧС

В Україні сталася ще одна пожежа через блискавку. У Закарпатській області в селі Солотвино розряд блискавки влучив у приватний будинок. У результаті загорівся дах. Вогонь охопив також сусідню будівлю.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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За даними рятувальників, інцидент стався ввечері 1 серпня під час грози. Після удару блискавки в будинку вимкнулося світло. У той момент чоловік господині сидів в альтанці у саду, тому не постраждав. Коли він підійшов ближче до знеструмленого будинку, то побачив вогонь, який виривався з-під даху.

Незабаром полум'я перекинулося і на прибудовану поруч літню кухню. На виклик прибули рятувальники відразу з декількох пожежних частин.

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Вогонь загасили, але пожежа знищила 450 квадратних метрів перекриття та особисті речі господарів. Рятувальникам також вдалося врятувати від загоряння сусідський житловий будинок.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок цього року, коли через блискавку починалися пожежі. Раніше в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

Крім того, на Херсонщині блискавка вбила фермера, який працював у полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.