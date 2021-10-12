На Закарпатті патрульні збили маму з дитиною

Жінка отримала травму голови / Колаж "Сьогодні"

У Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною. Вони тільки вийшли на пішохідний перехід.

Про це пише ТСН.

Малюка відкинуло на кілька метрів

Жінка несла сина на руках. За словами очевидців, від удару малюка відкинуло на кілька метрів. Жінка влетіла в лобове скло патрульної машини.

Постраждалих госпіталізували. Малюк дивом відбувся переляком. А ось у жінки – травма голови.

Копи її не помітили

За словами прес-секретаря патрульної поліції області, жінка з дитиною вийшла на "зебру" через вантажівку. Тому копи її не помітили. У поліції повинні провести службове розслідування.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Раніше ми писали: