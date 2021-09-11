На Закарпатті патрульні стежать за громадським порядком на електросамокатах (фото)

На Закарпатті патрульні отримали два електросамоката / Фото: Колаж: Сьогодні
У Закарпатській області патрульні патрулювали свої райони на електросамокатах. Відповідні фото оприлюднив начальник патрульної поліції Закарпатської області Юрій Марценишин.
"Вперше в Україні патруль на електросамокатах. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні.
"У патрульної поліції Закарпатської області дійсно з'явилися службові електросамокати. Дві одиниці. Підкреслюємо, що ми – єдині, хто буде патрулювати на такому транспорті", – повідомили "Сьогодні" в пресслужбі патрульної поліції у Закарпатській області.
На фото у патрульних дійсно електросамокати. Вони пофарбовані в кольори українського прапора – синій і жовтий, а зверху нанесли напис "Патрульна поліція Закарпаття".
Раніше ми повідомляли, що:
- в Патрульній поліції Києва відповіли на поширювані в Мережі ролики, на яких їх співробітники нібито щось підкидають в кишеню чоловікові при затриманні, і опублікували відео з нагрудних камер правоохоронців.
- екс-глава МВС України Арсен Аваков показав макет майбутнього патрульного корабля FPB 98 Берегової охорони Прикордонної служби України. Кораблі вже у виробництві.