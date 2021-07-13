На Закарпатті загинув працівник лісохімкомбінату. Ще четверо – у лікарні з отруєнням

Медикам не вдалося врятувати одного працівника, інші – у лікарні. Для розслідування створили спецкомісію

У Перечині Закарпатської області на території лісохімкомбінату стався трагічний випадок – п'ять працівників отруїлися газовими парами, один з них помер.

Про це повідомили в управлінні Держпраці Закарпаття.

За попередньою інформацією, співробітник, який працював з вогнем, відкрив люк скруббера, вдихнув пари газу і втратив свідомість.

"Четверо інших працівників, які виявили потерпілого, намагалися надати йому першу домедичну допомогу, але також отруїлися газовими парами", – написали на сайті.

Життя першому потерпілому врятувати не вдалося. Решта працівників зараз в Ужгородській міській лікарні. Їх стан стабільний.

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Для розслідування випадку в управлінні Держпраці вже створили спецкомісію.

Нагадаємо, у Полтавській області в місті Глобине 16 працівників сортувального цеху м'ясокомбінату отруїлися невстановленою речовиною.

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