На Закарпатті стався землетрус – усі подробиці

У Закарпатській області зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області в понеділок, 18 жовтня, зафіксували землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Поштовхи виявили о 2:20.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Що відомо про землетрус?

У селі Бодалово Закарпатської області стався землетрус магнітудою 2,5 о 2:20 18 жовтня. Землетрус зафіксували на глибині 1,4 км.

Як розповіли в департаменті цивільного захисту регіону, інформація з населених пунктів не надходила.

"Координати епіцентру – широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +-1.4км", – зазначили у пресслужбі.

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Землетрус у Закарпатській області. Скриншот карти

Наскільки відчутний такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, викликаними падінням важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетрусу 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.

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Подібні випадки в Україні

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10:25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", – йдеться в повідомленні.

Експерти уточнили, що на території вказаного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 6:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули жителі Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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