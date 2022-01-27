На Закарпатті вчителька побила учня: батьки хлопчика стали на її бік

На Закарпатті вчителька побила школяра, який стояв біля дошки. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті вчителька побила учня біля дошки. Батьки дитини у цьому проблему не побачили. За їхніми словами, хлопцеві важко дається математика.

Про це повідомляє "ТСН".

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На вчительку постійно скаржаться

Мати одного з учнів розповіла, що на вчительку математики постійно скаржаться діти. За словами жінки, педагог часто кричить, а після цього діти приходять та плачуть.

"На перший поверх з другого чути, як вона кричить. Без штанів можуть стояти у класі. Діти приходять і плачуть, але що з того? Ми нічого не могли довести, бо прямих доказів не було", – розповіла жінка.

Батьки побитого хлопчика нічого поганого не бачать

Як виявилось, мама побитого хлопчика нічого страшного на відео не побачила. За її словами, їй навіть шкода вчительку.

"Це старша жінка, яка працювала і віддала життя цій роботі. Не одну дитину випустила зі свого класу, а хтось зробив на цьому великий піар", – зазначила мати школяра.

Вчителька звільнилася

Після скандалу вчителька звільнилася зі школи. У Департаменті освіти кажуть, що педагогові 62 роки й за пів року вона планувала звільнитися.

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Але все ж таки в поліції відкрили провадження. Вчительці загрожує до року виправних робіт, а з постраждалим школярем працюватиме психолог.

Що сталося?

В одній зі шкіл Рахівщини вчителька математики била та принижувала дитину перед усім класом через неправильні відповіді. Хлопчик не витримав і заплакав, проте його сльози ще більше розлютили жінку.

На відео видно, як вчителька кричить на школяра, котрий не може вирішити приклад. Жінка почала злитися через неправильні відповіді й вдарила дитину рукою по голові. Після цього вона почала принижувати учня перед усім класом та погрожувати, що поставить йому поганий бал.