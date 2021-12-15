На Закарпатті прикрашають головну ялинку області. Коли буде відкриття (фото, відео)

Обласну ялинку почали прикрашати на Закарпатті. Фото: колаж "Сьогодні"
У середу, 15 грудня, почали прикрашати обласну ялинку Закарпаття на площі Народній. 20-метрову красуню встановили 11 грудня.
Про це повідомляє Суспільне.
Якою буде обласна ялинка?
Працівники почали прикрашати головну обласну ялинку на площі Народній ще вдень. На це планують витратити три дні. Так, на 20-метрову ялинку вже повісили гірлянди.
За словами заступника директора КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Дмитра Свирида, офіційне відкриття головної ялинки відбудеться у суботу, 18 грудня, о 18:00.
До речі, 20-метрову головну ялинку Закарпаття зрубали у Брустурянському лісгоспі.
В Ужгороді встановлюють головну ялинку
В Ужгороді почали встановлювати головну ялинку міста. 18-метрова красуня стоятиме на площі Петефі.
Цього року ялинка буде штучною. Її висота – 18 метрів.
"На встановлення ялинки, як було домовлено, піде два дні. Сьогодні (15 грудня) буде встановлений основний стовбур, а також закріплений блоками для того, щоб вона була стійка. Завтра будуть гілки встановлювати", – розповів заступник директора КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Дмитро Свирид.
Основні кольори ялинки – кульки золотого, срібного та білого кольорів. Також днями заплановано ілюмінацію. Влада додатково закупила гірлянду метеоритний дощ.
Ялинку у Києві засвітять не на Миколая
Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.
Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.
"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.
Ялинку вже прикрасили
Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.
Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.
Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.
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