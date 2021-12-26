На Закарпатті спалах небезпечної інфекції: 12 дітей госпіталізували

На Закарпатті хворіють діти. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті за останні кілька днів до лікарень звернулась 71 особа з ознаками шлунково-кишкових розладів. Серед них 31 дорослий та 40 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

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Закарпаття атакувала інфекція

За останні кілька днів у Великоберезнянській, Дубриницько-Малоберезнянській та Ставненській територіальних громадах стався спалах інфекції. До лікарень звернулась 71 особа з ознаками шлунково-кишкових розладів.

Наразі госпіталізували 12 дітей віком до 17 років – їх усіх оглянув обласний дитячий інфекціоніст.

"Швидкі тести підтвердили наявність ротавірусної інфекції у пацієнтів. Нині стан дітей задовільний, перебіг захворювання медики кваліфікують як легко-середній. Інші пацієнти отримують медичну допомогу в амбулаторних умовах", – зазначив Білецький.

Експерти вважають, що найімовірніший шлях зараження – водний, крім того, додатково може приєднуватися контактно-побутовий. Щоб виявити збудник, від захворілих збирають необхідну інформацію, а з трьох водозаборів смт Великий Березний взяли проби води.

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Попередили: протягом найближчих двох днів не можна вживати сиру воду з крана.

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