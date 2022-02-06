"Податок на церкву": у Львівській області люди отримали "квитанції" із боргами

Щомісячна плата – 30 гривень / Колаж "Сьогодні"

На Львівщині у селі Підбірці місцевим жителям прийшли квитанції" з боргом. Все через те, що вони не робили щомісячної пожертвування на храм. Церковними боржниками люди себе не вважають, мовляв, жертвувати на храм треба лише добровільно.

Про це пише ТСН.

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Заборгував церкві за 9 років

Квитанція, написана від руки, прийшла жителю села Підбірці Миколі Федану. За дев'ять років чоловік винен церкві 2530 гривень.

"Спершу мене це розсмішило. Я подумав, що це жарт. Не може бути обов'язку, якщо я не ходжу до цієї церкви. Я однозначно не платитиму", – каже чоловік.

У селі Підбірці, що неподалік Львова, є лише одна церква — греко-католицька. По телефону святий отець Михайло був небагатослівним.

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"Я хворий, Ви чуєте, як я говорю. Ви чуєте, що я хворий, лежу з температурою, чи не чуєте? – каже священик.

Податок чи добровільні пожертвування?

Журналісти зателефонували за номером, який було зазначено у квитанції про борг. Жінка, що не представлялася, підтвердила, що саме вона розносила записки. Проте скільком людям, не каже.

"Це не податок, це добровільні пожертвування на утримання церкви. Але в народі таке слово є "податок". Тому воно так і приклеїлося", – зазначає жінка.

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Скарг від людей не було

У Львівській архієпархії греко-католицькій церкві кажуть, що ніхто із парафіян зі скаргами не звертався. Однак після розголосу справу досліджували.

"До цієї справи утримання храму не залучено отця. Це внутрішнє узгодження громадою. Саме таким чином вирішують утримувати церкву", – каже прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк.

Скільки жителів Підбірців добровільно заборгували церкві, з'ясувати не вдалося. Микола запевняє, що не єдиний, кому прийшли обурливі платіжки. Його сусіди також їх отримали. Просто публічно спілкуватися про це не хочуть, як і платити.

Українців змусять сплачувати податки за старі квартири

У вересні 2022 року українцям донарахують податки за витрати, які вони не зможуть підтвердити. Торкнеться це і громадян, які купили квартиру чи приватний будинок. Правила посилять відразу після закінчення податкової амністії.

Відповідний законопроєкт готує Мінфін. Якщо його ухвалять, податківці зможуть контролювати не лише внески українців, які вони сплачують із доходів, а й їхні витрати.

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